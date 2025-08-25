Форма поиска по сайту

25 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: фейерверк влетел в толпу людей на празднике в Красноярске

В Киргизии могут отменить последнюю попытку спасти застрявшую на пике Победы Наговицину

Спасатели нашли туристов, потерявшихся в районе вулкана Баранского

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после взрыва баллона

Московский пловец пропал во время заплыва через Босфор в Стамбуле

Новости мира: ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики

Новости регионов: крупный пожар ликвидирован в Крыму

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине

Четверо из пяти пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной госпитализированы

Фейерверк влетел в толпу людей на празднике в Красноярске. Запустили его посетители мероприятия. От взрыва минимум один человек пострадал, сообщило МВД. Женщина получила ожоги от искр. Ей оказала помощь дежурившая бригада скорой помощи.

На перекрестке в Якутске случился прорыв магистрального водопровода. Инцидент произошел утром во время буровых работ. Сейчас участок восстанавливают.

В Приэльбрусье экспедиция из Пензы установила мраморную плиту памяти погибшим воинам. В поход по горам отправились участники СВО и их семьи. Они дошли до перевала "Эхо войны", где и установили памятный знак.

Воздушный шар приземлился во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге. Приземление произошло около детской площадки. Предположительно, аэростат принадлежит участникам фестиваля воздухоплавания "Мечтать! Летать!".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

