Новости регионов: фейерверк влетел в толпу людей на празднике в Красноярске

Фейерверк влетел в толпу людей на празднике в Красноярске. Запустили его посетители мероприятия. От взрыва минимум один человек пострадал, сообщило МВД. Женщина получила ожоги от искр. Ей оказала помощь дежурившая бригада скорой помощи.

На перекрестке в Якутске случился прорыв магистрального водопровода. Инцидент произошел утром во время буровых работ. Сейчас участок восстанавливают.

В Приэльбрусье экспедиция из Пензы установила мраморную плиту памяти погибшим воинам. В поход по горам отправились участники СВО и их семьи. Они дошли до перевала "Эхо войны", где и установили памятный знак.

Воздушный шар приземлился во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге. Приземление произошло около детской площадки. Предположительно, аэростат принадлежит участникам фестиваля воздухоплавания "Мечтать! Летать!".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.