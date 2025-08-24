Новости регионов: в Крыму мужчина сорвался со скалы на Чертовой лестнице

В Крыму мужчина сорвался со скалы на Чертовой лестнице. Это перевал на горе Ай-Петри в районе Фороса. По предварительным данным, двое туристов заблудились во время прогулки, и один из них оказался на труднодоступном участке, откуда и сорвался. Спасатели вытащили его с помощью альпинистского снаряжения. Медпомощь туристу не потребовалась.

На Курильских островах пропала группа туристов. 10 человек под руководством гидов отправились в экспедицию на склон вулкана. По факту пропажи туристов на Курилах возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Организаторам тура на вулкан грозит до 2 лет лишения свободы.

В Темрюкском районе произошло нашествие медуз. Кадрами очевидцы делятся в телеграм-каналах. Отдыхающие снимают на видео морских обитателей с длинными щупальцами, причем некоторые из этих медуз достигают огромных размеров – больше человеческой руки.

