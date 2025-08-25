Новости регионов: крупный пожар ликвидирован в Крыму

В Симферопольском районе Крыма ликвидирован крупный пожар, сообщили в региональном главке МЧС России. Огонь вспыхнул 24 августа около села Школьное и охватил 250 гектаров сухой растительности. Возгорание тушили более 70 специалистов и 15 единиц техники.

Спасатели обнаружили на Курильских островах пропавшую группу туристов. Она не вернулась с маршрута на острове Итуруп после восхождения на вулкан Баранского. В поисках участвовали порядка 30 специалистов, техника и авиация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.