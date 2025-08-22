Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 16:57

Каноист Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российский каноист Захар Петров взял золотую медаль чемпионата мира (ЧМ) в Милане на дистанции 500 метров, передает ТАСС.

Спортсмен смог преодолеть это расстояние за 1 минуту 46,27 секунды.

Серебро получил представитель Чехии Мартин Фукса с отставанием в 0,44 секунды. Третье место занял Сергей Тарновский из Молдавии (+1,11).

Российские и белорусские спортсмены выступают на ЧМ в нейтральном статусе.

Петров стал чемпионом мира уже в четвертый раз. На Олимпийских играх 2024 года он дважды становился четвертым.

Ранее российские пловцы стали победителями в смешанной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта. В команде выступили Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. Они показали результат 3 минуты 37,97 секунды, опередив тем самым спортсменов из Китая с результатом 3 минуты 39,99 секунды.

