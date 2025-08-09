Спортсмены из РФ взяли 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российские спортсмены завоевали 24 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в аргентинской провинции Санта-Крус. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации зимнего плавания и Андрей Замыслов.

"Также мы победили в комбинированной эстафете 4х50 метров, которая проводилась впервые. Я как капитан хочу отметить, что каждый участник сделал все возможное для этой победы", – приводит ТАСС слова Замыслова.

Он подчеркнул, что в общем медальном зачете команда из России заняла второе место, уступив аргентинцам.

На Кубок мира в составе российской команды, выступавшей под национальным флагом, приехали семь спортсменов. Соревнования проходили в водах ледника Перито-Морено на территории национального парка.

Ранее сообщалось, что российские пловцы получили золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным мирам спорта в Сингапуре. Это удалось сделать впервые с 1973 года. Кроме того, сборная установила рекорд мировых первенств.