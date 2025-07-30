Российские пловцы победили в эстафете на чемпионате мира

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Пловцы из России стали победителями в смешанной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Об этом пишет ТАСС.

В команде выступили Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. Они показали результат в 3 минуты 37,97 секунды, опередив спортсменов из Китая, результат которых составил 3 минуты 39,99 секунды.

Бронзу получили канадцы с результатом 3 минуты 40,90 секунды.

В свою очередь, в комплексном плавании на дистанции 200 метров установил новый мировой рекорд Леон Маршан, представляющий Францию. 23-летний спортсмен финишировал за 1 минуту 52,69 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало американцу Райану Лохте, который показал результат в 1 минуту 54 секунды на чемпионате мира 2011 года в Шанхае.

Маршан является четырехкратным олимпийским чемпионом. Он также завоевал бронзовую медаль на Играх в комбинированной эстафете. Более того, на мировых первенствах француз побеждал пять раз и один раз становился серебряным призером.

Ранее на ЧМ по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки российские спортсмены Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали серебряными призерами. В финале они набрали 428,70 балла, уступив китайцам Чжу Цзыфэну и Чэн Цзылуну (429,63). Бронзу завоевали американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг (410,70).

Однако саблисты из России не смогли попасть в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию в командном турнире. В рамках 1/8 финала они проиграли Румынии со счетом 38:45.

