Российские саблисты не сумели выйти в 1/4 финала чемпионата мира

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российские саблисты не смогли попасть в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию в командном турнире.

В рамках 1/8 финала россияне Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов и Анатолий Костенко соревновались с румынскими саблистами. В результате команда из России проиграла со счетом 38:45.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси. Турнир завершится 30 июля. Россияне на данном соревновании выступают в нейтральном статусе.

На этом же турнире российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль. Спортсменка одержала победу над представительницей Польши Зузанной Цесляр. Счет составил 15:11. Таким образом, Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию.