09:25Спорт
Международная федерация фехтования предоставила нейтральный статус 17 спортсменам из РФ
Фото: 123RF/elvinphoto
Международная федерация фехтования (FIE) предоставила Федерации фехтования РФ (ФФР) список спортсменов, которым одобрили нейтральный статус. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФФР.
Так, нейтральный статус получили 17 спортсменов и 12 специалистов. При этом в список не попали призеры Олимпийских игр в Токио.
До этого Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов.
В марте сообщалось, что FIE приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Тогда президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что этому предшествовало три голосования.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, что участвовать в соревнованиях мирового уровня смогут россияне, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс.
Российские тяжелоатлеты не выступят на этапе Гран-при на Кубе
Читайте также