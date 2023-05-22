Международная федерация фехтования предоставила нейтральный статус 17 спортсменам из РФ

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Международная федерация фехтования (FIE) предоставила Федерации фехтования РФ (ФФР) список спортсменов, которым одобрили нейтральный статус. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФФР.

Так, нейтральный статус получили 17 спортсменов и 12 специалистов. При этом в список не попали призеры Олимпийских игр в Токио.

До этого Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов.

В марте сообщалось, что FIE приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Тогда президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что этому предшествовало три голосования.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, что участвовать в соревнованиях мирового уровня смогут россияне, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс.