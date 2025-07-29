Терновой и Шлейхер заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧМ

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Российские спортсмены Руслан Терновой и Никита Шлейхер заняли второе место на чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, передает ТАСС.

В финале они набрали 428,70 балла, уступив китайским спортсменам Чжу Цзыфэну и Чэн Цзылуну, которые стали победителями с результатом 429,63 балла.

В свою очередь, бронзу взяли американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг, заработавшие 410,70 балла.

Ранее на чемпионате мира был дисквалифицирован пловец Кирилл Пригода по итогам официального заплыва на дистанции 100 метров брассом. Россиянин занял четвертое место с результатом 59,01 секунды, но тот был аннулирован за нарушение правил прохождения дистанции. В чем заключается нарушение, неизвестно.

До этого дисквалификации также подвергся российский пловец Александр Ефимов. Срок его наказания, начавшийся 5 мая 2025 года, завершится 4 мая 2029-го. Причиной стало употребление мельдония.