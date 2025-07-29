Российского пловца Ефимова дисквалифицировали за употребление мельдония

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Российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали за употребление мельдония. Соответствующая информация появилась на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Пловцу 18 лет. Срок его наказания начался с 5 мая 2025 года и завершится 4 мая 2029 года. Ефимов стал 52-м российским спортсменом, который был дисквалифицирован за этот допинг.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. За первые месяцы того года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали на это вещество положительный результат.

WADA публиковало промежуточные исследования по срокам вывода мельдония из организма, и большая часть спортсменов из России и других стран была оправдана.

Ранее на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре дисквалифицировали пловца Кирилла Пригоду по итогам официального заплыва на дистанции 100 метров брассом. Россиянин занял четвертое место с результатом 59,01 секунды, но тот был аннулирован за нарушение правил прохождения дистанции. В чем заключается нарушение, неизвестно.

