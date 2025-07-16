Фигуристка Понтелеенко дисквалифицирована на 4 года за употребление мельдония

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Российская фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за употребление мельдония. Об этом говорится на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

16-летняя спортсменка отстранена от соревнований на 4 года, начиная с 19 апреля 2024 года. Ее дисквалификация истечет 18 апреля 2028 года. По данным издания "Спорт-Экспресс", положительный результат допинг-пробы выявили в конце сезона 2023–2024 годов, из-за чего Понтелеенко якобы решила пропустить сезон 2024–2025.

В беседе с ТАСС ее личный тренер Олег Татауров объяснял, что спортсменка прекратила занятия фигурным катанием из-за проблем с сердцем. По данным журналистов, в апреле 2024 года Понтелеенко успела занять третье место на юношеском первенстве России.

Ранее положительную допинг-пробу выявили у нападающего, капитана клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Анатолия Голышева. По этой причины спортсмен был отстранен от участия в матчах. В хоккейном клубе заявляли, что ждут выяснения всех деталей дела со стороны антидопинговых органов.

