Хоккеист ЦСКА Седов заявил о непреднамеренном попадании допинга в организм

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

23-летний защитник клуба ЦСКА Никита Седов планирует отстаивать то, что он не принимал и не собирался употреблять запрещенный в спорте мельдоний. Об этом российский хоккеист сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

О том, что в организме спортсмена был обнаружен допинг, сообщило издание "Спорт-Экспресс".

Седов заявил, что был шокирован, узнав о положительной допинг-пробе. Сейчас он пытается понять, как мельдоний попал к нему в организм.

Хоккеист играет за ЦСКА с прошлого года. В этом сезоне он принял участие в 56 встречах в регулярном чемпионате, набрав 17 очков (1 шайба + 16 передач). Кроме того, россиянин выступал за "Сочи", петербургский СКА, московский "Спартак" и череповецкую "Северсталь". В 2019 году в составе сборной России игрок стал серебряным призером юниорского чемпионата мира.

Ранее за допинг был отстранен нападающий ЦСКА Владислав Каменев. По предварительным данным, в организме хоккеиста был найден мельдоний. Если эта информация подтвердится, то игроку грозит дисквалификация на 4 года.

