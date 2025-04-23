Хоккеист клуба "Автомобилист" Голышев отстранен после провала допинг-теста

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Нападающий и капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Анатолий Голышев отстранен от участия в матчах после сдачи положительного допинг-теста. Об этом сообщила пресс-служба ХК.

Клуб ожидает выяснения всех деталей дела со стороны антидопинговых органов, говорится в сообщении.

Кроме того, за допинг был отстранен хоккеист столичного ЦСКА Владислав Каменев. По предварительной информации, в организме спортсмена был обнаружен мельдоний. Если этот факт подтвердится, Каменеву грозит дисквалификация на 4 года.

Также за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали чемпиона зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, лыжника и биатлониста Николая Полухина. В результате его индивидуальные результаты на этом мероприятии были аннулированы.