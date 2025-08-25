Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратятся в полицию

Родственники пропавшего в заплыве в Босфоре московского пловца Николая Свечникова начали его искать самостоятельно. Они планируют обратиться в полицию Стамбула. Запрос турецкой стороне готовят и российские дипломаты.

Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не добрался до финиша. В настоящий момент его судьба остается неизвестной.

Многие участники говорят, что заплыв проходил в опасных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.