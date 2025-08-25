Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 13:15

Происшествия

Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратятся в полицию

Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратятся в полицию

Генконсульство РФ подготовит запрос в Турцию после исчезновения пловца Свечникова

Новости мира: заседание ОИС пройдет в Саудовской Аравии из-за планов Израиля по Газе

Новости регионов: фейерверк влетел в толпу людей на празднике в Красноярске

В Киргизии могут отменить последнюю попытку спасти застрявшую на пике Победы Наговицину

Спасатели нашли туристов, потерявшихся в районе вулкана Баранского

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после взрыва баллона

Московский пловец пропал во время заплыва через Босфор в Стамбуле

Новости мира: ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики

Новости регионов: крупный пожар ликвидирован в Крыму

Родственники пропавшего в заплыве в Босфоре московского пловца Николая Свечникова начали его искать самостоятельно. Они планируют обратиться в полицию Стамбула. Запрос турецкой стороне готовят и российские дипломаты.

Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не добрался до финиша. В настоящий момент его судьба остается неизвестной.

Многие участники говорят, что заплыв проходил в опасных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика