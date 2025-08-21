Новости мира: армия Израиля начала наступление на Газу

Армия обороны Израиля начала наступление на Газу и уже контролирует окраины города. СМИ сообщают об авиаударе по окрестностям клиники Аль-Сабра, якобы нанесенного израильскими самолетами. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Жителям Сербии надоели массовые протесты против президента и погромы в городах, поэтому они решили тоже провести митинги. Свыше 30 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить поддержку властям. Люди требуют навести порядок и вернуть им свободу передвижения.

