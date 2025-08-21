Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

21 августа, 07:15

Политика

Новости мира: армия Израиля начала наступление на Газу

"Московский патруль": в ГД предложили ввести страховку для пользователей СИМ

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вороное в Днепропетровской области

ВС РФ нанесли групповой удар по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

Москвич решил зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске"

Названо возможное место встречи Путина и Зеленского

Трамп оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине как "очень хорошие"

Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским

Армия обороны Израиля начала наступление на Газу и уже контролирует окраины города. СМИ сообщают об авиаударе по окрестностям клиники Аль-Сабра, якобы нанесенного израильскими самолетами. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Жителям Сербии надоели массовые протесты против президента и погромы в городах, поэтому они решили тоже провести митинги. Свыше 30 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить поддержку властям. Люди требуют навести порядок и вернуть им свободу передвижения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

