25 августа, 15:15

Происшествия

Береговая охрана Стамбула начала поиски пловца Свечникова

Береговая охрана Стамбула начала поиски российского пловца Николая Свечникова. Он участвовал в заплыве через Босфор, но не доплыл до финиша. Родственники спортсмена подтвердили начало операции.

Исчезновение пловца организаторы заметили через несколько часов после того, как финишировал последний участник. По словам очевидцев, из виду Свечников пропал через 500–600 метров после старта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

