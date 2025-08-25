В Киргизии завершена спасательная операция альпинистки Наговициной

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Поисково-спасательные работы в районе пребывания российской альпинистки Натальи Наговициной завершены. Об этом сообщил начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков в беседе с ТАСС.

"Да, мы закрыли работы сегодня (25 августа. – Прим. ред.)", – сказал он.

Греков уточнил, что группа планировала вылететь к россиянке на еврокоптере, но им не позволили нынешние погодные условия. Он добавил, что спасатели обладают точными данными о ее местонахождении, но не могут подтвердить ее гибель.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. 47-летняя альпинистка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник оказал ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Ей пытались помочь два иностранца, но также не смогли этого сделать. Кроме того, к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем принимались и другие попытки спасти женщину.

Комментируя ситуацию, бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что россиянка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 16 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.

В свою очередь, покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов оценил шанс на спасение россиянки не выше 10%. По его словам, каждый день на этой вершине организм умирает на 10–12% от истощения. Это означает, что сейчас женщина находится на грани своих физических возможностей.