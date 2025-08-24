24 августа, 07:23Происшествия
Спасатели нашли потерявшихся в лесу людей в Краснопахорском районе
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Спасатели обнаружили потерявшихся в лесу двух человек в Краснопахорском районе, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Отмечается, что потерявшиеся сами позвонили в службу 112 Москвы и попросили о помощи, так как не могли самостоятельно выйти из лесного массива.
Прибывшие в указанный район спасатели начали с помощью светосигнальной громкоговорящей установки подавать сигналы и в скором времени два человека вышли из леса. Никто из них не пострадал.
Ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил о том, что туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Для их поисков был собран отряд из шести человек. В него вошли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа.