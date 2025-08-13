В Канаде мужчина две недели выживал в дикой местности без еды

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Quesnel Search&Rescue

Житель Британской Колумбии, отправившийся в одиночный поход, две недели выживал в дикой местности без еды, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CTV News.

В последний раз 39-летний мужчина связывался с родными 27 июля. Спустя четыре дня, 31 июля, стало известно о его пропаже. Спасатели и полиция организовали поиски канадца. Через несколько дней они обнаружили его грузовик, после чего с помощью вертолета нашли и самого мужчину.

Отмечается, что канадец в результате происшествия серьезно не пострадал, однако находился в очень слабом состоянии. По словам спасателей, мужчина мог не продержаться дольше суток без помощи.

За все время, что мужчина находился в дикой местности, он пил лишь воду из пруда и утеплялся, набивая одежду травой. При этом рядом с ним находился камень с надписью "Помогите" с обеих сторон, а также укрытие из земли и веток.

Спасатели подчеркнули, что он принял правильно решение, оставшись на месте в ожидании помощи. Они также порекомендовали людям, желающим отправиться в отдаленные места, обязательно брать с собой спутниковое устройство для вызова спасательных служб.

Ранее спасатели в Подмосковье нашли 90-летнего грибника, у которого перестал работать GPS-трекер. Он ушел в лес в 15:30, а через 3,5 часа трекер перестал отслеживать его местоположение, и семья обратилась за помощью. Пенсионер был найден живым и здоровым, но немного уставшим.

