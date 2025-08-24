Десять туристов пропали на острове Итуруп на Курилах

Фото: телеграм-канал "Константин Истомин|Курильский муниципальный округ"

Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин своем телеграм-канале.

Для поисков туристов был собран отряд из шести человек. В него вошли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Ситуация находится на контроле у Истомина.

Также отмечается, что вулкан Баранского является действующим.

Ранее Усть-Камчатский районный суд приговорил гида Ивана Алабугина к 4,5 года колонии общего режима по делу о гибели 9 человек на вулкане Ключевская Сопка. Кроме того, он не сможет работать в сфере туризма в течение трех лет.

Инцидент с гибелью туристов, совершавших восхождение на Ключевскую Сопку, произошел в сентябре 2022 года. У группы из 12 человек, которые прилетели на Камчатку из разных регионов России, возникли проблемы на высоте 4 158 метров. В результате чего несколько туристов сорвались и упали в пропасть.