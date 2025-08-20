20 августа, 16:02Происшествия
Туриста нашли мертвым после нападения медведя в Японии
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Турист, подвергшийся нападению медведицы на прошлой неделе и унесенный в лес, найден мертвым в Японии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на издание Japan Today.
Инцидент случился в префектуре Хоккайдо во время восхождения двух молодых людей на вулкан Раусу. Внезапно на одного из них набросилась медведица и утащила в чащу. Второму туристу удалось спастись и вызвать помощь. На место прибыли спасатели и полиция.
Они спустя время обнаружили тело 26-летнего мужчины из Токио на горном склоне, примерно в 200 метрах к юго-западу от тропы, где случилось нападение. Рядом также были найдены следы крови, уводящие вглубь леса, а в ближайших кустах лежали бумажник и окровавленная рубашка.
Медведица, напавшая на туриста, была убита.
Всего с начала июля на горе Раусу, высота которой составляет 1 661 метр, зафиксировано несколько случаев приближения медведей к туристам.
Ранее в Индии медведь напал на 19-летнюю девушку в деревне Лоуран-Топ, расположенной в союзной территории Джамму и Кашмир. Хищник укусил ее за ноги и ранил когтями лицо.
На помощь женщине пришли соседи, которые отбили пострадавшую от медведя и прогнали его в лес. После этого девушку госпитализировали с травмами ног и головы. Позже ее перевели в клинику Джамму для дальнейшего лечения.