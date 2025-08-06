Форма поиска по сайту

06 августа, 15:36

Происшествия
Kashmir Reader: в Индии медведь напал на девушку и укусил ее за ноги

В Индии медведь напал на девушку и укусил ее за ноги – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Индии медведь напал на 19-летнюю девушку и укусил ее за ноги, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Kashmir Reader.

По данным издания, инцидент произошел 2 августа в деревне Лоуран-Топ, расположенной в союзной территории Джамму и Кашмир. Хищник напал на девушку, когда она вышла из дома. Животное укусило ее за ноги, а также ранило когтями лицо.

На помощь женщине пришли соседи, которые отбили пострадавшую от медведя и прогнали его в лес. После этого девушку госпитализировали с травмами ног и головы. Спустя некоторое время ее перевели в клинику города Джамму, где она продолжит лечение.

Ранее медведь напал на туристку в Камчатском крае. Отогнать хищника помогли другие отдыхающие. Медик из туристической группы оказал пострадавшей первую помощь, после чего ее отвезли в медучреждение и прооперировали. Медведя позднее застрелили.

В Москве врачи спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна

