Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 11:30

Происшествия
Главная / Новости /

Daily Mail: тигры напали на семью в сафари-парке Китая и растерзали женщину

Тигры напали на семью в сафари-парке Китая и растерзали женщину – СМИ

Фото: 123rf / robertfranklinphotography

В китайском сафари-парке Badaling Wildlife World тигры набросились на семью и растерзали женщину. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 2016 году. Как показали камеры видеонаблюдения, женщина покинула машину, а в следующий момент хищник набросился на нее и утащил в сторону. Мужчина в автомобиле попытался помочь, но в этот момент появился второй тигр. Он напал на пожилую мать пострадавшей.

На территории сафари-парка площадью 2,5 тысячи гектаров разрешено передвигаться на личном транспорте, однако запрещено выходить из машин. Как пояснили родственники, семья ошибочно посчитала, что покинула опасную зону парка.

В результате нападения тигров пожилая женщина скончалась. Ее дочь с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

Ранее в индонезийской провинции Южный Сулавеси крокодил утащил и растерзал 53-летнего мужчину. Инцидент произошел на реке Булете, где мужчина купался вместе со своими близкими. Некоторые очевидцы пытались спасти его, однако их усилия не принесли результата. Спустя время свидетели происшествия заметили, как хищник проплывал мимо них с останками мужчины в пасти.

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика