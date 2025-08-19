Daily Mail: тигры напали на семью в сафари-парке Китая и растерзали женщину

Фото: 123rf / robertfranklinphotography

В китайском сафари-парке Badaling Wildlife World тигры набросились на семью и растерзали женщину. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 2016 году. Как показали камеры видеонаблюдения, женщина покинула машину, а в следующий момент хищник набросился на нее и утащил в сторону. Мужчина в автомобиле попытался помочь, но в этот момент появился второй тигр. Он напал на пожилую мать пострадавшей.

На территории сафари-парка площадью 2,5 тысячи гектаров разрешено передвигаться на личном транспорте, однако запрещено выходить из машин. Как пояснили родственники, семья ошибочно посчитала, что покинула опасную зону парка.

В результате нападения тигров пожилая женщина скончалась. Ее дочь с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

Ранее в индонезийской провинции Южный Сулавеси крокодил утащил и растерзал 53-летнего мужчину. Инцидент произошел на реке Булете, где мужчина купался вместе со своими близкими. Некоторые очевидцы пытались спасти его, однако их усилия не принесли результата. Спустя время свидетели происшествия заметили, как хищник проплывал мимо них с останками мужчины в пасти.