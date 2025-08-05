Леопард утащил и съел спящую пенсионерку в Индии

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В Индии леопард утащил спящую на веранде дома пенсионерку и съел ее. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times of India.

Трагедия случилась в ночь на 4 августа в деревне Марнипурва, которая находится среди тростниковых полей штата Уттар-Прадеш. По данным местных властей, женщина уснула на открытой веранде. Около 01:00 на нее напал леопард, искусав и утащив в лес.

Издание отметило, что это стало вторым нападением леопарда в округе Кхери за последнюю неделю. В первом случае животное также убило местного жителя.

Лесничество уточнило, что дикого зверя не смогли обнаружить при помощи дронов из-за плотных посадок сахарного тростника, поэтому его словят в клетку на живую приманку. Для безопасности жителей лесничество начало патрулировать район.

Ранее в Индии леопард растерзал пятилетнего ребенка. Трагедия произошла на территории фермерского хозяйства в поселении Диндори Шивар. Ребенок находился вместе со своим дедушкой, когда леопард атаковал мальчика и утащил его примерно на 300 метров.

