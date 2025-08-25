Власти Стамбула начали расследование после исчезновения москвича на заплыве через Босфор

Власти Стамбула сообщили о начале расследования обстоятельств исчезновения москвича Николая Свечникова. Он участвовал в заплыве через Босфор, но не добрался до финиша. Это подтвердил и трекер, который был на нем во время соревнований.

Свечников исчез спустя 500–600 метров после старта на дистанции в 6,5 километра. Очевидцы отмечают сильное течение и нехватку спасательных средств на воде. Поисковая операция охватила весь 30-километровый участок пролива.

Жена спортсмена Антонина обратилась в российское консульство с просьбой привлечь авиацию и предоставить информацию о ходе поисков.

