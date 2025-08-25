Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 17:15

Происшествия

Власти Стамбула начали расследование после исчезновения москвича на заплыве через Босфор

Власти Стамбула начали расследование после исчезновения москвича на заплыве через Босфор

Пассажирка летевшего из Новосибирска самолета напала на бортпроводниц

Морская полиция проверяет Босфор после исчезновения москвича во время заплыва

Спасатели после двух дней поисков нашли пропавших туристов на Курилах

Береговая охрана Стамбула начала поиски пловца Свечникова

Новости регионов: ливень и град накрыли Санкт-Петербург

Дипломаты подключились к поискам москвича, пропавшего при заплыве через Босфор

В Киргизии официально прекратили операцию по спасению альпинистки Наговициной

Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратятся в полицию

Генконсульство РФ подготовит запрос в Турцию после исчезновения пловца Свечникова

Власти Стамбула сообщили о начале расследования обстоятельств исчезновения москвича Николая Свечникова. Он участвовал в заплыве через Босфор, но не добрался до финиша. Это подтвердил и трекер, который был на нем во время соревнований.

Свечников исчез спустя 500–600 метров после старта на дистанции в 6,5 километра. Очевидцы отмечают сильное течение и нехватку спасательных средств на воде. Поисковая операция охватила весь 30-километровый участок пролива.

Жена спортсмена Антонина обратилась в российское консульство с просьбой привлечь авиацию и предоставить информацию о ходе поисков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортза рубежомвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика