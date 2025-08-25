Форма поиска по сайту

Новости

25 августа, 14:30

Общество

Новости регионов: ливень и град накрыли Санкт-Петербург

Санкт-Петербург накрыло сильным ливнем и градом. В районе станции метро "Беговая" затопило улицу, МЧС предупреждает о локальных подтоплениях. По прогнозам синоптиков, дожди в городе на этой неделе будут идти почти каждый день.

В Красноярске фейерверк влетел в толпу людей на празднике. По данным МВД, минимум один человек пострадал. Женщина получила ожоги от искр. Ей оказала помощь дежурившая бригада скорой помощи.

В Приэльбрусье экспедиция из Пензы установила мраморную плиту памяти погибшим воинам. В поход по горам отправились участники СВО и их семьи. Они дошли до перевала "Эхо войны", где и установили памятный знак. В прошлом году пензенские альпинисты поднялись на пик "Советский воин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

