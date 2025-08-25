Минимальный школьный набор для ребенка в Москве обойдется в 16 тыс рублей

Минимальный школьный набор для ребенка в преддверии нового учебного года в Москве обойдется в 16 тысяч рублей. Тетради, карандаши и пеналы в среднем подорожали на 22%.

Однако на маркетплейсах цены на канцелярию ниже. Например, набор из 45 предметов можно купить за 1–2 тысячи рублей.

Президент Гильдии маркетологов России Игорь Березин отметил, что 5–7 лет назад 10–15% учебных принадлежностей покупались онлайн. В этом году показатель может достигнуть 30–35%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.