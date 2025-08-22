Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине

Фото: ТАСС/ЕРА/MTI/Gyorgy Varga

Первые заморозки зарегистрированы на Русской равнине, заявил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На девяти метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля", – передает слова синоптика RT.

Тишковец отметил, что на западе Вологодчины термометр показал минус 2,5 градуса, в селе Конево на юге Архангельской области – минус 0,7 градуса, в Верхней Тойме – минус 1,2, в Двинском Березнике и Койнасе – минус 0,1.

Кроме того, в Винницах на востоке Ленинградской области и Ладве на юге Карелии воздух остыл до минус 0,1 градуса. На метеостанции "Вендинга" на западе Коми зафиксирована температура минус 0,7 градуса, в Ижме – минус 1,5 градуса.

Ночь на 22 августа в Москве стала самой холодной за последние два месяца, рассказал ранее Тишковец. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до 8,4 градуса, на Балчуге – до 11,7, в Строгине – до 7,9, в Тушине – до 7,7, в Бутове – до 5,9, что соответствует климатическим показателям сентября.