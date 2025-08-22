Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние два месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние два месяца, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ воздух охладился до 8,4 градуса.

"Это второе место по ночному холоду за все лето. Посвежее за весь сезон было только в ночь на 22 июня (7,8 градуса)", – рассказал собеседник агентства.

Тишковец уточнил, что на Балчуге термометр показал 11,7 градуса, в Строгине – 7,9, в Тушине – 7,7, в Бутове – 5,9, что соответствует климатическим показателям сентября.

В Подмосковье холоднее всего было в Черустях (3,7 градуса), Волоколамске и Михайловском (4,5), Солнечногорске (4,6), Клину (4,8), Электростали (4,9) и Можайске (5).

В пятницу, 22 августа, в столице ожидаются облачная погода и кратковременный дождь. Температура воздуха днем достигнет 15–17 градусов. Скорость восточного ветра окажется в пределах 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.