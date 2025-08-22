До 17 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в Москве 22 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 22 августа, составит от 15 до 17 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 13 до 18 градусов, по области тоже возможны небольшие осадки. В некоторых районах сильные.

Будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее в МЧС предупредили, что в Московской области утром ожидается густой туман с видимостью 200–700 метров. Специалисты рекомендовали водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что август 2025 года стал одним из самых дождливых месяцев в столице с начала XXI века. Он вошел в топ-10 еще до своего завершения.

