До 17 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в Москве 22 августа
Температура воздуха в Москве в пятницу, 22 августа, составит от 15 до 17 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 13 до 18 градусов, по области тоже возможны небольшие осадки. В некоторых районах сильные.
Будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 744 миллиметров ртутного столба.
Ранее в МЧС предупредили, что в Московской области утром ожидается густой туман с видимостью 200–700 метров. Специалисты рекомендовали водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.
Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что август 2025 года стал одним из самых дождливых месяцев в столице с начала XXI века. Он вошел в топ-10 еще до своего завершения.
