МЧС предупредило о густом тумане в Подмосковье утром 22 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Московской области ночью и утром 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сотрудники ведомства рекомендуют водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно внимательным при переходе дороги и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

До этого сильный туман накрыл Подмосковье утром во вторник, 12 августа. Видимость на дорогах также ухудшилась до 200–700 метров.

В Гидрометцентре России предупредили, что 22 августа в Московском регионе может пойти сильный дождь. По данным синоптиков, осадки начнутся в полдень и продлятся примерно до 21:00. В связи с этим был объявлен желтый уровень опасности.

