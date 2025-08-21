Сильный дождь может пойти в Московском регионе 22 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь может пойти в Московском регионе в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По информации экспертов, осадки начнутся в полдень и продлятся примерно до 21:00. В связи с прогнозом объявлен желтый уровень опасности.

Ночью 22 августа ожидается похолодание, температура опустится до 6–8 градусов. В центре столицы, возможно, поднимется до 11 градусов, уточнили синоптики. В Московской области не исключен небольшой дождь, при этом термометры будут показывать 4–9 градусов.

Днем в столице ожидается дождь при температуре 15–17 градусов, а в области воздух прогреется до 18. Специалисты Гидрометцентра отметили, что ветер будет дуть преимущественно восточного направления со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Причиной проникновения холодных воздушных масс в центральную часть России синоптики называют действующий в тропосфере циклон.

"В Москве температура будет близка к норме, но на отрицательном фоне, по-прежнему не обойдется без дождей разной интенсивности", – заметили специалисты.

За сутки местами в столичном регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков, а текущий август вошел в топ-10 самых дождливых в Москве за последние 25 лет. Кроме того, синоптики предупредили о дождях в выходные, 23 и 24 августа.