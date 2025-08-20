Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце утром 20 августа произошел выброс одного из крупнейших за последние годы протуберанцев. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Он был зарегистрирован вблизи южного полюса. Структура протуберанца в определенный момент превысила размеры Солнца (около 1,5 миллиона километров) и к 10 утра полностью оторвалась от звезды.

"В течение ближайших пары часов в этом месте на поверхность Солнца еще будет падать "огненный" дождь из не сумевших преодолеть гравитацию остатков горячего вещества, но основная масса выброса покинула атмосферу Солнца окончательно", – говорится в сообщении.

Как пояснили ученые, протуберанцы в связи со своими размерами представляют наиболее опасные явления космической погоды. Однако они движутся в случайных направлениях, из-за чего вероятность, что они окажутся направлены на Землю, относительно мала.

"Последний раз прямое попадание крупного протуберанца в Землю было зарегистрировано 1 июня этого года, когда оно вызвало почти трехдневную магнитную бурю, которая лишь немного не дотянула до высшего пятого уровня", – добавили ученые.

До этого Солнце выбросило гигантский протуберанец в ночь на 12 августа после двухнедельного перерыва. Последний раз событие такого рода происходило 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две подобные структуры.

Ученые предупреждали, что в случае попадания по планете протуберанцы вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз такое происходило в начале июня, вызвав магнитную бурю уровня G4.

