Солнце выбросило новый гигантский протуберанец

Фото: телеграм-канал "Космическая погода – xras.ru"

Солнце в ночь на 12 августа выбросило новый гигантский протуберанец. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Выброс произошел после двухнедельного перерыва.

"Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у протуберанцев меньше вероятность долететь до Земли, чем у вспышек, которые никогда не случаются у солнечных полюсов. Кроме того, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась Земля.

Однако, добавили ученые, в случае попадания по планете протуберанцы вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз такое происходило в начале июня, вызвав магнитную бурю уровня G4.

Как сообщалось ранее, вспышка предпоследнего класса мощности M произошла на Солнце 8 августа. Она была зарегистрирована в 06:53 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43) и продлилась 32 минуты.

Всего в августе было выявлено 9 вспышек подобной мощности. Все они произошли в одной группе пятен, а самой сильной оказалась М4.4.