Магнитная буря на Земле продлилась более 30 часов

Фото: телеграм-канал "Космическая погода — xras.ru"

Магнитная буря, которая длилась более 30 часов, завершилась на Земле. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась", – говорится в сообщении.

Прошедшая магнитная буря достигла в пике уровня G2.0, что стало самым сильным значением с аналогичного события от 13–14 июня. По словам ученых, в ближайшие 2–3 дня повтора таких сильных явлений не будет.

Однако, согласно прогнозу, сохраняются риски геомагнитных возмущений, которые будут присутствовать до середины следующей недели, когда из-за вращения Солнца корональные дыры переместятся к западному краю звезды.

Вспышка предпоследнего класса мощности M произошла на Солнце 8 августа. Она была зарегистрирована в 06:53 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43). Явление продлилось 32 минуты.

Всего в августе было выявлено 9 вспышек подобной мощности. Все они произошли в одной группе пятен, а самой сильной оказалась М4.4.

