Москвичи смогут увидеть полное затмение Солнца через 101 год

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Жители Москвы не смогут в ближайшие годы увидеть полное солнечное затмение. Об этом заявил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Ранее правительство Испании приняло решение о создании межведомственной комиссии из-за солнечных затмений, которые могут привлечь в страну иностранных туристов. Ожидаются два полных затмения – 12 августа 2026 года и 2 августа 2027 года, а также кольцеобразное – 26 января 2028 года.

Как пояснил Язев, затмение 2026 года будет видно на территории России – на крайнем севере, в районе Таймыра.

"В зону полосы затмения добраться чрезвычайно сложно. Что касается затмения 2027 года, то полная фаза с территории РФ наблюдаться не будет. Только частные фазы. То же можно сказать и о кольцеобразном затмении 2028 года: кольцеобразная фаза в России не будет видна, только частные фазы", – приводит ТАСС слова ученого.

При этом над Москвой ближайшее полное солнечное затмение будет наблюдаться 16 октября 2126 года.

В свою очередь, затмение в 2027 году в некоторых источниках называют "затмением века" из-за его продолжительности (6 минут 23 секунды). Однако это утверждение, по словам Язева, некорректно. Так как 22 июля 2009 года наблюдалось затмение длительностью 6 минут 39 секунд.

"Тем не менее из числа оставшихся в этом веке полных солнечных затмений событие 2 августа 2027 года действительно будет наиболее продолжительным", – уточнил астроном.

Ученый подчеркнул, что любители затмений уже начали готовиться к поездкам в страны, где будут наблюдаться эти события. Он также посоветовал россиянам по возможности присоединиться к наблюдателям этого явления.

Между тем ночь с 12 на 13 августа станет лучшей для наблюдения за звездопадом Персеиды. Об этом ранее рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. По ее словам, метеорный поток начался 17 июля и продлится до 31 августа. Как отметила эксперт, Персеиды можно назвать самым знаменитым метеорным потоком из-за того, что он очень обильный. Также его удобно наблюдать.