Сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вспышка предпоследнего класса мощности M произошла на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным ученых, вспышка M2.8 была зарегистрирована в 06:53 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43). Она продлилась 32 минуты.

Всего в августе было выявлено 9 вспышек подобной мощности. Все они произошли в одной группе пятен, а самой сильной оказалась М4.4.

Вспышки на Солнце делятся на классы A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При вспышках класса B мощность возрастает в 10 раз. Также на Солнце возможны выбросы плазмы, облака которой способны приводить к магнитным бурям.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о мощнейшей за последние два месяца магнитной буре на Земле в пятницу, 8 августа. В это же время специалисты спрогнозировали повышение геомагнитного индекса Kp до 6, что соответствует умеренному уровню G2 и является максимальным значением с 13 июня, когда в последний раз наблюдалась буря такой силы.

