Усиление магнитных бурь на Земле ожидается до конца суток

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Усиление солнечного ветра и связанных с ним геомагнитных бурь ожидается на Земле в ближайшие сутки. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

Ученые отметили, что пока наблюдения не соответствуют прогнозам. В частности, ожидаемой скорости ветра в 800–900 километров в секунду утром 19 августа зафиксировано не было.

Сейчас индекс геомагнитной активности находится в спокойной зоне. Но днем он, по прогнозам, перейдет в желтый и красный уровни. В свою очередь, скорость солнечного ветра может достигнуть оранжевого показателя, а геомагнитные возмущения продлятся 1–2 дня.

Вместе с тем и на Солнце наблюдается некоторое усиление вспышечной активности. Однако выраженных трендов пока нет, и на Землю эти процессы не влияют.

Ранее ученые предупредили о мощной магнитной буре, которая накроет планету 19 августа. Причиной стала крупная корональная дыра, которая за сутки увеличилась в 1,5 раза. Зафиксирована скорость солнечного ветра в 2–2,5 раза выше нормы. Геомагнитная обстановка сложилась крайне нестабильная.

Шторм в течение дня будет то стихать, то резко нарастать, поэтому метеозависимым рекомендовали бережнее отнестись к своему здоровью.