Протуберанец оторвался от поверхности Солнца

Фото: depositphotos/KrisCole

Протуберанец оторвался от Солнца и теперь находится на безопасном расстоянии от Земли. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые охарактеризовали вспышечную активность светила как низкую. Однако они предупредили, что признаки роста еще наблюдаются. При этом, по их словам, они не будут угрожать Земле в течение ближайших суток.

Помимо этого, исследователи обратили внимание на возможные возмущения и бури, которые связаны с ростом скорости солнечного ветра.

Солнце выбросило гигантский протуберанец в ночь на 12 августа. Выброс произошел после двухнедельного перерыва. Последний раз событие такого рода происходило 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две подобные структуры.

Ученые предупреждали, что в случае попадания по планете протуберанцы вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз такое происходило в начале июня, вызвав магнитную бурю уровня G4.

