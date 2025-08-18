Магнитная буря среднего уровня ожидается на Земле 19 августа

Фото: depositphotos/KrisCole

Вторая за месяц магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 19 августа, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Со слов ученых, с этого дня на магнитное поле планеты будет действовать новая корональная солнечная дыра, которая вызовет магнитные бури среднего уровня. Она хорошо различима на поступающих изображениях звезды. На них видна темная структура размером около 0,5 миллиона километров, занимающая существенную часть видимого солнечного диска.

Корональные дыры таких размеров – источник высокоскоростного солнечного ветра. В окрестностях Земли скорость ветра, вероятно, начнет увеличиваться уже со второй половины понедельника, 18 августа, и до следующего дня может вырасти с нынешних 300 до 800–900 километров в секунду, пояснили в ИКИ РАН.

Предварительно, пик воздействия на планету придется на 19-е число, в течение дня геомагнитная обстановка будет нестабильной. Кроме того, вероятность магнитной бури не исключается в среду, 20 августа.

Ранее аналогичные бури из-за воздействия корональных дыр на Солнце наблюдались 8 и 9 августа. В ночное время в северо-восточных регионах России были заметны полярные сияния. Данное природное явление вероятно в ночь с 19 на 20 августа в европейской части страны.

На стороне Солнца, которая обращена к Земле, практически полностью исчезли пятна, заявили накануне в ИКИ РАН. Ученые считают, что то же самое происходит и на обратной стороне звезды. Пятна уменьшились так сильно, что при поверхностном осмотре их не получится найти даже на высокоточных космических снимках.