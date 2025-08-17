РАН: на Солнце практически исчезли все пятна

Фото: 123RF/marog

На стороне Солнца, обращенной к Земле, практически полностью исчезли пятна, говорится в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По мнению ученых, то же самое сейчас происходит и на обратной стороне Солнца. В лаборатории также пояснили, что пятна, которые присутствуют на звезде, уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре более четырех из девяти областей их не получится найти даже на высокоточных космических снимках.

"Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям", – поделились ученые.

Также в лаборатории заметили, что причин рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет, но уже со вторника, 19 августа, ожидаются очередные бури, связанные с приближением корональной дыры.

Ранее РАН предупредила о формировании большой корональной дыры на Солнце. По мнению ученных, она может усугубить геомагнитную обстановку и вызвать усиление скорости солнечного ветра.