РАН предупредила о формировании большой корональной дыры на Солнце

Фото: 123RF/starush

На Солнце формируется большая корональная дыра, которая может усугубить геомагнитную обстановку и вызвать усиление скорости солнечного ветра, передает газета "Известия" со ссылкой на телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

За сутки произошел особенно быстрый рост ее площади – размер увеличился на 50% за 24 часа. Из-за ее роста скорость солнечного ветра превысит значения в 2–2,5 раза. Однако в лаборатории отметили, что в ближайшие выходные магнитное поле Земли будет оставаться спокойными.

В то же время ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт в беседе с Life.ru прокомментировал летящий к Земле астероид.

По словам эксперта, колоссальных размеров астероид относится к классу околоземных, то есть его орбита время от времени пересекает или сближается с орбитой Земли. Потенциально он может встретиться с планетой, и это опасно.

Для того, чтобы быть включенным в список "потенциально опасных", астероиду необходимо также соответствовать требованиям по размере, массе и минимальному сближению с Землей. По последним двум критериям приближающийся к планете объект совпадает.

Параметры его орбиты определили недавно, поэтому чем ближе он приближается, тем надежнее знания относительно точности определения параметров пролета. Несмотря на потенциальную опасность, сейчас астероид навредить Земле не сможет.

"Потому что минимальное расстояние или максимальное сближение его с Землей будет что-то около 700 тысяч километров. То есть это примерно в два раза больше радиуса Земли", – подчеркнул Эйсмонт.

Ученый добавил, что вес объекта составляет 125 тысяч тонн, и если бы он попал в атмосферу или пролетел бы также близко, как Челябинский метеорит, то это была бы катастрофа регионального значения.

"Нам повезло, он совершенно точно не попадает. В этом есть абсолютная уверенность, так что бояться нам нечего. Можно сказать, удача на нашей стороне", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей в воскресенье, 17 августа. Его обнаружили только 1 августа. Он окажется одним из самых больших объектов, приближавшихся за последнее время к Земле на расстоянии меньше миллиона километров. На минимальном от планеты расстоянии астероид пройдет 17 августа в 12:03 по московскому времени.

