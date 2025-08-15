Потенциально опасный астероид подлетит близко к Земле 17 августа

Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

Потенциально опасный астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей в воскресенье, 17 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Астероид был обнаружен только 1 августа этого года, около 2 недель назад. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ", – рассказали в лаборатории.

В РАН уточнили, что астероид окажется одним из самых больших объектов, приближавшихся за последнее время к Земле на расстоянии меньше миллиона километров. На минимальном от планеты расстоянии астероид пройдет 17 августа в 12:03 по московскому времени.

"Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом", – заметили в РАН.

Ученые отметили, что наиболее известное падение на Землю метеорита сравнимого размера произошло 50 тысяч лет назад. Оно стало причиной формирования Аризонского кратера в Соединенных Штатах. По их словам, пролет тела крупного размера на похожем расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды – в конце сентября.

Ранее жители некоторых населенных пунктов Иркутской области смогли увидеть яркий астероид. По словам иркутского астронома Сергея Язева, астероид сгорел на высоте около 20–30 километров над землей. Именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения.

