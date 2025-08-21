Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 22% от месячной нормы осадков выпало местами в Москве за сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 17 миллиметров осадков.

"В центре столицы, на Балчуге, в осадкомеры попало 13 миллиметров дождя, Тушине – 14 миллиметров, МГУ – 12 миллиметров, Бутове – 3 миллиметра", – отметил Тишковец.

Он уточнил, что по состоянию на 21 августа в столице с опережением климатического графика за текущий месяц выпала месячная норма дождей – 79 миллиметров при нормативных показателях в 78 миллиметров.

В Московской области самыми дождливыми оказались Волоколамск (32 миллиметра), Солнечногорск (21), Долгопрудный (19), Можайск (18) и Красногорск (17). Собеседник агентства уточнил, что осадки ослабевают, однако дождь продолжится до середины 21 августа, после чего прекратится.

В этот день в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем в Москве составит от 15 до 17 градусов, по области – от 14 до 19 градусов.

Юго-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 743 миллиметров ртутного столба.