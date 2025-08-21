До 17 градусов тепла и дождь ожидаются в Москве 21 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в четверг, 21 августа, составит от 15 до 17 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный. В Подмосковье воздух прогреется от 14 до 19 градусов, по области тоже возможны небольшие осадки.

Будет дуть юго-западный, северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что начало сентября в Москве ожидается по-летнему теплым. Средний температурный фон, как и количество осадков, будет близким к своей многолетней норме.

В свою очередь, синоптик Михаил Леус предупредил, что в столице завершился купальный сезон. Он отметил, что люди в зависимости от своей закаленности и восприятия температуры воды могут купаться круглый год, однако для большинства людей вода ниже 18–20 градусов уже кажется холодной.

