Тепло вернется в Центральную Россию в конце августа и останется до сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода ожидается в начале сентября в Центральной России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на синоптиков.

По словам главного специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, на текущей неделе ожидается прохладная погода, в том числе ночью. В частности, температура в столичном регионе будет на 1,5–3 градуса ниже нормы. Самое сильное похолодание прогнозируется в субботу, 23 августа. Тогда воздух прогреется всего лишь до 19 градусов.

Позднякова охарактеризовала погоду в августе как приближенную к осенней. По ее словам, в этом месяце прояснения неба будут чередоваться с дождями. Синоптик при этом уточнила, что пока месячной нормы осадков не было зафиксировано. Однако она предупредила, что в ближайшие дни ожидаются ливни.

Метеоролог надеется, что в последнюю неделю августа столбик термометра приблизится к отметке в 25 градусов. Хотя она подчеркнула, что сильного всплеска жары не будет.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прогнозирует умеренно прохладную погоду в Центральной России до конца месяца. Он заявил, что в этот период возможны дожди разной интенсивности. Самые сильные, по его словам, ожидаются в конце недели по причине выхода юго-западного циклона с севера Италии на среднюю полосу европейской части России.

Однако Шувалов предупредил, что температура до конца августа будет ниже нормы. Например, в начале недели воздух будет прогреваться до 19–21 градуса, а во второй половине – до 15–18 градусов. Аналогичная погода может сохраниться до начала сентября, предположил он. Однако метеоролог уточнил, что пока делать точные прогнозы для этого периода рано.

Несмотря на это, в центре погоды "Фобос" считают, что в последние дни августа столбик термометра может подняться до 25–30 градусов. По их прогнозу, средний температурный фон в сентябре, как и количество осадков, будет приближен к норме. Для Москвы он составляет 7,1 градус ночью и 15,4 градуса – днем.

В свою очередь, врачи сообщили, что колебания температур и сокращение светового дня оказывают определенное влияние на организм. В частности, как рассказала терапевт Ольга Чистик, человек начинает чувствовать усталость, сонливость. Кроме того, его концентрация ухудшается, а настроение меняется.

"Меняется гормональный фон, особенно уровни мелатонина и кортизола, что отражается на работе иммунной системы. Недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, поэтому возрастает восприимчивость к вирусам и ухудшается общее самочувствие", – предупредила эксперт.

Чистик также обратила внимание на ослабление иммунитета, в результате чего увеличивается риск простуд. Помимо этого, появляются головные или мышечные боли, ухудшается состояние кожи и волос, а также обостряются хронические болезни, в том числе аллергии.

Чтобы справиться с этим состоянием, специалист посоветовала следить за режимом сна, то есть ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать не менее 7–8 часов. Кроме того, она порекомендовала за 1–2 часа до сна гасить свет и отказываться от гаджетов, проветривать комнату и контролировать влажность воздуха в помещении.

"Ужин должен быть легким и не позднее чем за два часа до сна. При сложностях с засыпанием помогают спокойные вечерние ритуалы: прогулка, чтение, теплый душ", – добавила врач.

Укреплять иммунитет Чистик посоветовала разнообразным рационом питания, в котором будет достаточное количество белка, сложных углеводов и жиров. В частности, она порекомендовала употреблять осенью сезонные овощи и фрукты, продукты с витаминами C, D и B, а также с железом и цинком.

Помимо этого, эксперт посоветовала не забывать про физические нагрузки. Например, она предложила заниматься 30–40 минут в день умеренной ходьбой, плаванием, йогой или пилатесом. Силовые тренировки врач порекомендовала сочетать с растяжкой и дыхательными практиками.

При этом психолог и семейный психотерапевт Олеся Кушнарева назвала нормальной реакцией организма ощущение человеком осенью усталости, тревожности и хандры. По ее словам, это связано со сменами ритма.

"Поддержать себя можно простыми, но регулярными шагами. Очень помогают маленькие ритуалы: прогулка днем, чай с пряностями вечером, встречи с близкими, чтение или музыка перед сном. Психика воспринимает такие "точки опоры" как стабильность, и это снижает уровень напряжения", – уточнила эксперт.

Специалист также призвала обращаться к медикам в случае, если на фоне такого состояния у человека обостряются психологические проблемы. По ее словам, это поможет предотвратить хроническую усталость или депрессию.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что москвичам стоит ожидать бабьего лета, если в регион придет Азорский антициклон. Однако, по различным оценкам, его стоит ждать с конца августа до середины сентября.

