Синоптик Тишковец: температуры ночью в Московском регионе будут ниже 10 градусов на неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночные температуры воздуха в Московском регионе ожидаются ниже 10 градусов на предстоящей неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"За минувшую ночь воздух в Москве на базовой метеостанции ВДНХ остыл до плюс 8,7, в Тушино до плюс 8,5, в Строгино до плюс 8,3, в Бутово до плюс 6,3, в центре столицы на острове тепла – на Балчуге – до плюс 11,7", – отметил он.

По словам синоптика, в Подмосковье самым холодным местом стал населенный пункт Михайловское. Там термометры опустились до 5,2 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о возможном потеплении в Москве в последние дни августа. По данным синоптика, в ближайшие 5–6 дней циклон, перемещающийся из районов Финского залива на территорию Коми, продолжит приносить к берегам Москвы-реки новые порции свежего воздуха.

Кроме того, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха днем в столице поднимется до 20 градусов к следующим выходным. Эти показатели близки к норме, однако, по его словам, прогнозировать длительность относительного тепла пока нельзя.

