Синоптик Леус: в последние дни августа в Москве можно ожидать потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Говорить о ранней климатической осени в Москве нельзя, поскольку есть надежда на потепление в последние дни августа и первые дни сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он добавил, что по данным базовой метеостанции города ВДНХ среднесуточная погода третий день подряд оказывается ниже отметки 15 градусов. Это граница между климатическим летом и осенью. Кроме того, в ближайшие 5–6 дней циклон, перемещающийся из районов Финского залива на территорию Коми, продолжит приносить к берегам Москвы-реки новые порции свежего воздуха.

"В такой ситуации только в воскресенье и в пятницу дневная температура воздуха сможет приблизиться к 20-градусной отметке, а в остальные дни будет заметно ниже, а учитывая и холодные ночи, которые пройдут при минимумах в пределах 8–11 градусов, и среднесуточная температура будет ниже 15-градусной отметки", – подчеркнул Леус.

Однако некоторые прогностические модели обещают значительное повышение температуры в последние два дня августа и теплые первые 2–3 дня сентября. Из-за этого метеорологам необходимо следить за развитием синоптической ситуации и "подсчитывать отрицательную температурную аномалию".

Эксперт также напомнил, что по новым климатическим нормам в Москве начало климатической осени приходится на 2 сентября. С этого дня среднесуточная температура воздуха опускается до отметки в 15 градусов.

Ранее о том, что в столице поднимется температура к следующим выходным, то есть к 30 и 31 августа, рассказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, воздух прогреется до 20 градусов, эти показатели близки к норме.

Однако он подчеркнул, что прогнозировать длительность относительного тепла пока нельзя.

