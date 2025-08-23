В Москве ожидается 20 градусов тепла в следующие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве температура воздуха днем поднимется до 20 градусов к следующим выходным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, эти показатели близки к норме. Однако прогнозировать длительность относительного тепла пока нельзя.

"В субботу и воскресенье (30 и 31 августа. – Прим. ред.) на следующей неделе подрастет давление в Московском регионе, и уже не облачная погода с прояснениями, а переменная облачность прогнозируется, – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он также отметил вероятность того, что температура повысится к концу месяца.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре России, температура воздуха в Москве в субботу, 23 августа, составит от 18 до 20 градусов тепла. В городе ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь.

В Подмосковье воздух прогреется от 15 до 20 градусов. Утром ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Водителям рекомендуется включить противотуманные фары и соблюдать увеличенную дистанцию.

Вместе с тем август 2025 года уже стал одним из самых дождливых месяцев в Москве с начала XXI века. Он вошел в топ-10 еще до своего завершения.

