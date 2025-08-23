МЧС предупредило о густом тумане в Подмосковье утром 23 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туман с видимостью 200–500 метров ожидается в Московской области утром 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве отметили, что туман будет сохраняться до 10 часов. Водителям рекомендуется включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно внимательным при переходе дороги и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

До этого сильный туман накрыл регион утром в пятницу, 23 августа. Видимость на дорогах также ухудшилась до 200–700 метров.

В Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в Москве в субботу, 23 августа, составит от 18 до 20 градусов тепла. В городе ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 15 до 20 градусов.